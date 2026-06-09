В Звенигородском музее-заповеднике состоится лекция о русском изразце

14 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике пройдет лекция «Русский изразец: от печи до современности». Посетители смогут узнать об истории декоративно-прикладного искусства в России.

Звенигород — идеальное место для обсуждения традиций отечественной керамики. Слушатели познакомятся с историей русского изразца с XIII по XIX век. Они узнают о появлении этого искусства на Руси, изменениях в технологиях производства и этапах мастерства.

Кроме того, будет рассмотрена современная интерпретация изразцов и продолжение использования старинных традиций русской керамики в актуальном дизайне и архитектуре.

Лекция начнется в 13:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробности и билеты доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника [по ссылке](https://zvenmuseum.ru/event/lekcziya-russkij-izrazecz-ot-pechi-do-sovremennosti/).