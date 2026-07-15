Лекцию о князе Николае Юсупове проведут в Звенигороде

В Звенигородском государственном музее-заповеднике 24 июля состоится лекция «Князь Николай Борисович Юсупов (1827–1891). Страницы жизни». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие позволит гостям музея узнать больше о творческой натуре князя Юсупова.

Экскурсовод музея-заповедника «Архангельское» Татьяна Кетниц расскажет о многогранной личности одного из выдающихся представителей знаменитого дворянского рода Юсуповых. Князь Николай Борисович Юсупов был одним из богатейших помещиков Российской империи, коллекционером, музыкантом-любителем и последним прямым потомком по мужской линии бия Юсуфа, современника царя Ивана Грозного.

Внук и полный тезка своего знаменитого деда, вельможи века Просвещения, князь бережно сохранил богатейшие коллекции своих предков и значительно их приумножил. Он вел активную светскую и культурную жизнь, общаясь с талантливыми людьми из литературных, музыкальных и художественных кругов того времени.

Начало лекции в 18:00. Возрастное ограничение 12+.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.