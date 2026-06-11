Ярмарку и мастер-классы проведут в Звенигородском музее-заповеднике 12 июня

12 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе пройдут традиционная ярмарка изделий ручной работы и мастер-класс по созданию акварельной открытки. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На «Ярмарке мастеров» под открытым небом соберутся ремесленники и создатели авторских изделий со всего Подмосковья. Гости смогут приобрести керамику, эксклюзивные украшения, текстиль, вязаные вещи, игрушки для детей, фермерские продукты и многое другое. Также будет возможность пообщаться с мастерами и узнать секреты их ремесла. Ярмарка начнет работу с 11:00.

В Звенигородском манеже состоится мастер-класс «Звенигородская акварельная открытка» для участников с любым уровнем подготовки. Под руководством опытного художника гости освоят скетчинг, попробуют технику «по-мокрому» и научатся работать с пространством. Мастер-класс начнется в 13:00.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника [zvenmuseum.ru](https://zvenmuseum.ru/event/master-klass-zvenigorodskaya-akvarelnaya-otkrytka-8/).