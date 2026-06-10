В Звенигородском музее-заповеднике пройдет лекция об усадьбе Введенское

В Звенигородском государственном музее-заповеднике 20 июня состоится лекция «Судьбы усадеб Звенигородского уезда. Введенское». Она приурочена к выставке «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское», которая проходит в Звенигородском манеже.

Усадьба Введенское, одна из самых гармоничных и красивых в Подмосковье, была построена на рубеже XVIII–XIX веков по проекту архитектора Николая Львова. На протяжении веков она меняла своих именитых владельцев, среди которых были представители родов Лопухиных, Шереметевых, Якунчиковых и Гудовичей.

Ведущий методист Звенигородского музея-заповедника Карина Арабаджанц расскажет о судьбах владельцев Введенского на фоне масштабных исторических событий Российской империи. Слушатели узнают об архитектурных и ландшафтных решениях усадьбы, которые сделали ее выдающимся памятником классицизма, а также о последствиях революционных потрясений, национализации и времен Великой Отечественной войны. Кроме того, речь пойдет об истории спасения и реставрации усадебного комплекса в советское и современное время.

В рамках выставки «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское» представлены девять предметов из собрания Звенигородского музея-заповедника, которые свидетельствуют об утраченном наследии богатой коллекции усадьбы Введенское.

Начало лекции — в 12:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.