В Звенигородском музее-заповеднике пройдет концерт «Музыка королевского двора»

По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, в XVII–XVIII веках эти инструменты считались атрибутами роскоши и звучали только при королевском дворе. Исполнители не только представят французскую музыкальную программу, но и расскажут слушателям о своих редких инструментах.

Центральное место в вечере займут сочинения XVII века французского композитора и исполнителя на виоле да гамбе Марена Маре. Современники называли его «ангелом виолы». В программе концерта также прозвучат пьесы г-на Демаши, Жана-Батиста и Антуана Форкре и других французских композиторов эпохи барокко.

Исполнители — лауреат международных конкурсов виолончелистка Ангелина Николовски и кандидат искусствоведения, доцент Московского педагогического государственного университета клавесинистка Ольга Белецкая.

Начало концерта в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация и билеты — на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.