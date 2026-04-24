В Звенигородском музее-заповеднике поставят спектакль о жизни и кофе

2 мая в Звенигородском государственном музее-заповеднике состоится спектакль «Кофе в большом городе. Подслушано в кофейне». Пьеса в трех актах исследует современную жизнь через призму культового напитка.

По информации Министерства культуры и туризма Московской области, спектакль основан на реальных разговорах, которые можно услышать в кофейнях. В постановке поднимаются темы работы, семейных отношений, детских травм и поиска любви.

В каждом из актов зрителей ждут остроумные шутки от Господина Сноба — куклы-стаканчика кофе, созданной художником легендарного театра имени С. В. Образцова.

Режиссер-постановщик спектакля — Марта Грачева. Ее творческое объединение «Гранд Бюро» известно как «Лучший театральный проект года» и создает выездные спектакли, делая искусство доступным для широкой аудитории.

Начало спектакля запланировано на 17:00. Возрастное ограничение — 12+.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.