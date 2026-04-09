В Звенигородском музее-заповеднике отметят День истории

18 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике состоится программа «День истории: сохраним прошлое». Она приурочена к Международному дню культуры и Международному дню охраны памятников и исторических мест. По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, цель программы — обсуждение вопросов сохранения и защиты культурного наследия.

Мероприятие откроет авторская экскурсия заместителя директора по научной работе Звенигородского музея-заповедника Дмитрия Седова по территории Древнего кремля. Тема экскурсии — тонкости реставрации Успенского собора.

Затем доктор искусствоведения Тигран Мкртычев прочитает лекцию о Николае Рерихе. Слушатели узнают, как художник положил начало юридическому признанию необходимости защищать памятники культуры в периоды военных конфликтов.

День культуры неразрывно связан с подписанием в 1935 году Пакта Рериха — первого международного договора об охране художественных и научных учреждений. Инициатором этого документа выступил Николай Константинович Рерих, масштабная выставка работ которого проходит в Звенигородском манеже.

Начало программы в 12:00. 12+.

