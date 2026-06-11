В Звенигородском музее-заповеднике открылась выставка «Воспитание вкуса»

В Звенигородском музее-заповеднике Одинцовского городского округа стартовала выставка «Воспитание вкуса». Экспозицию составили предметы из коллекции Музея-заповедника «Архангельское», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил важность сотрудничества между музеями. Он подчеркнул, что взаимодействие культурных объектов будет продолжаться и развиваться. По его словам, экспонаты из коллекции Юсуповых органично впишутся в концепцию Звенигородского музея.

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, фарфор, печатные издания из собрания князей Юсуповых. Особое внимание уделено книгам и тиражной гравюре как основным инструментам распространения знаний в VIII-XIX веках.

Генеральный директор Музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова подчеркнула, что главная мысль выставки — воспитание вкуса как живая, развивающаяся традиция, связывающая прошлое и настоящее. Она отметила, что работы знаменитых мастеров представлены вместе с работами крепостных мастеров и воспитанников кадетского корпуса, что показывает формирование вкуса на всех уровнях.

Выставка из собрания Музея-заповедника «Архангельское» стала возможной благодаря реставрации усадебного дворца. Это обстоятельство позволило впервые представить в Звенигороде часть экспонатов самой богатой усадьбы Подмосковья.

Директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова отметила уникальность проекта и выразила радость от возможности показать жителям и гостям Подмосковья часть знаменитой коллекции князей Юсуповых.

Экспозиция открыта для широкой публики с 12 июня до 30 августа. Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.