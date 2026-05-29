В Звенигородском музее-заповеднике откроется выставка «Воспитание вкуса

12 июня в Звенигородском музее-заповеднике Одинцовского городского округа начинает работу выставка «Воспитание вкуса». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены предметы из коллекции Музея-заповедника «Архангельское», которые ранее входили в собрание князей Юсуповых. Среди экспонатов — живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, фарфор и книги. Выставка затрагивает темы собирания предметов искусства, образования и развития эстетического вкуса.

Тема «воспитания вкуса» позволяет представить в одном пространстве произведения разных творцов, принадлежавших к разным странам и художественным направлениям. Среди авторов — знаменитые художники, такие как Юбер Робер и Франческо Тирони, а также крепостные мастера князей Юсуповых и воспитанники Сухопутного шляхетского кадетского корпуса.

Особое внимание уделено книгам и тиражной гравюре как основным инструментам распространения знаний в ту эпоху. Также на выставке представлены бытовые предметы XVIII – первой трети XIX века, демонстрирующие масштаб и формы проникновения эстетических пристрастий эпохи в элементы повседневной жизни.

Ряд предметов будет экспонироваться впервые. Выставка из собрания Музея-заповедника «Архангельское» стала возможной благодаря реставрации усадебного дворца. Экспозиция будет открыта для зрителей до 30 августа.

