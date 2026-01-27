Академию дзюдо в Звенигороде достроят в 2026 году

В городе Звенигород Одинцовского городского округа в скором времени возобновится активная фаза строительства академии дзюдо. Здание, построенное в 2012 году, простояло законсервированным последние десять лет и не использовалось по назначению.

Спортивный объект площадью около 15 тысяч квадратных метров включили в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в 2025 году. Компании «ТРАНССТРОЙ» предстоит выполнить большой объем работ: от вывоза мусора и очистки конструкций до капитального ремонта.

«На данный момент на объекте работают 75 человек, с каждым днем их количество увеличивается», — сообщил начальник участка ООО «ТРАНССТРОЙ» Дмитрий Панков. По его словам, черновые виды работ уже завершены: штукатурка и стяжка пола на всех этажах выполнены. Сейчас производится зачистка и подготовка поверхностей стальных частей конструкции.

Также начались работы по фасаду здания. В ближайшее время строители приступят к внутренней отделке помещений и укладке плитки. Сдать объект планируют в четвертом квартале 2026 года.