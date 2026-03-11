В Звенигороде продолжается реконструкция Академии дзюдо

В Звенигороде на Московской улице, дом 47, строение 2, продолжается масштабная реконструкция здания Академии дзюдо. Площадь объекта превышает 15 тысяч квадратных метров, и на данный момент готовность составляет 35%.

На объекте работает более 50 человек и задействовано 2 единицы техники. Специалисты занимаются сразу несколькими задачами: завершили черновую отделку, приступили к укладке плитки и штукатурке в жилых помещениях. В основном спортивном зале идет демонтаж оборудования, одновременно обрабатываются металлоконструкции противопожарным составом.

«На данный момент ведутся работы по прокладке вентиляции, отопления, слаботочных сетей, электроснабжения. Проводятся работы по устройству фасада, и мы приступаем к отделочным работам», — отметил руководитель проекта Герман Поповицкий.

Капитальный ремонт Академии проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Все работы выполняются по графику, отставаний нет.