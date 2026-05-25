Академию дзюдо в Звенигороде капитально отремонтируют в этом году

В подмосковном Звенигороде на улице Московской, 51, продолжаются работы по капитальному ремонту многофункционального комплекса «Академия дзюдо». Строительная готовность объекта достигла 50%, проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В данный момент строители завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным. Также идет ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций.

После ремонта в здании появится спортзал с трибунами на 2500 зрителей. На первом этаже расположат банный комплекс с увеличенным количеством раздевалок и душевых комнат, удобной сауной, мини-бассейном и купелью для холодной воды. На втором этаже оборудуют кабинеты администрации спортивного комплекса, ресторан и банкетный зал.

Площадь здания «Академии дзюдо» превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — один гектар.

Капремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Завершить работы планируется в 2026 году.