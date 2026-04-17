Филиала Красногорского колледжа в Звенигороде капитально отремонтируют в этом году

На Нахабинском шоссе, д. 15, в городском округе Одинцово продолжается капитальный ремонт филиала «Красногорского колледжа». По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта превысила 53%.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщает: «На объекте более 60 человек, 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы. Также занимаются ремонтом кровли и фасада, монтажом инженерных коммуникаций».

В здании площадью 6089 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. В рамках ремонта также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируют до конца 2026 года.