В Звенигороде продолжается капитальный ремонт «Академии дзюдо»

В подмосковном Звенигороде на улице Московской, 47с2, продолжаются работы по капитальному ремонту многофункционального комплекса «Академия дзюдо». По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта составляет 33%.

«В настоящее время строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций», — информирует пресс-служба ведомства.

После завершения ремонта в здании появится спортзал с трибунами на 2500 зрителей. На первом этаже разместят банный комплекс с увеличенным количеством раздевалок и душевых комнат, удобной сауной, мини-бассейном и купелью для холодной воды. На втором этаже будут кабинеты администрации спортивного комплекса, ресторан и банкетный зал.

Площадь здания «Академии дзюдо» превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — один гектар. Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Завершить ремонт планируют в 2026 году.