В Звенигороде подходит к концу ремонт корпусов колледжа

В Звенигороде продолжается капитальный ремонт трех корпусов филиала Красногорского колледжа. Площадь здания — 6089 квадратных метров. Запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена инженерных коммуникаций и сантехники, обновление фасада и кровли, установка новой мебели и оборудования. На территории предусмотрено благоустройство.

На данный момент выполнено 71,45% от общего объема работ, что подтверждено стройконтролем.

Генеральный директор подрядной организации «Атлан Строй» Сергей Лукьянов сообщил, что сейчас выполняются фасадные и отделочные работы, а также завершается монтаж инженерных систем.

В первом корпусе укладывают плитку, монтируют потолки системы Armstrong и готовят поверхности под покраску. Уже сделаны наливные полы, и скоро начнется укладка линолеума. Фасадные работы здесь завершены, плиты вентилируемого фасада смонтированы, строительные леса разбираются.

Во втором корпусе идет кладка плитки и заканчивается шпатлевка стен, после чего начнется покраска. Монтаж вентилируемого фасада еще в процессе: утеплитель уложен, мембрана натянута, каркас металлической подсистемы собран. Скоро начнется монтаж плит керамогранита.

На фасаде третьего корпуса наполовину выполнен монтаж утеплителя, мембраны и каркаса направляющих. Работы здесь начались в последнюю очередь, чтобы не мешать занятиям, так как этот корпус оставался учебным во время ремонта. В середине июня колледж уйдет на каникулы.

Все фасадные работы подрядчик планирует завершить до 30 июня. На объекте работают 55 человек, из них четверо — инженерно-технические сотрудники, задействованы две единицы техники.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.