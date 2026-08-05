В Звенигороде откроется выставка народного художника России Евгения Зевина

В Большом зале Звенигородского манежа (Звенигородский музей-заповедник) Одинцовского городского округа 5 сентября откроется выставка «Никологорские фантазии» народного художника России Евгения Зевина. В экспозиции будут представлены более 50 работ художника.

Евгений Михайлович Зевин — уникальное явление в современном искусстве. Он прошел путь от художника-нонконформиста до президента Российской академии искусств, оставаясь верным своему авангардному стилю.

Художник родился в 1947 году в Москве и с детства был окружен атмосферой искусства. Его дядя, Лев Зевин, — художник, ученик Казимира Малевича, Марка Шагала и Роберта Фалька, один из основателей знаменитой группы «Тринадцать». Связь с истоками русского авангарда во многом определила творческий путь Евгения Михайловича.

Зевин стал активным участником легендарных «квартирных» выставок, а в 1974 году его работы были показаны на первой за многие годы разрешенной выставке неофициального искусства в Измайловском парке. С 1980-х годов началось международное признание Зевина, его работы с огромным успехом выставлялись в разных странах.

Особое место в жизни и творчестве Евгения Зевина занимает музыка. Дружба с великими композиторами-авангардистами — Эдисоном Денисовым, Софией Губайдулиной, Вячеславом Артемовым, Альфредом Шнитке — и пианистом Николаем Петровым нашла свое отражение в творчестве художника.

В 1995 году Евгений Михайлович был избран президентом Российской академии искусств. В то время Академия объединяла вокруг себя выдающихся деятелей культуры. Их портреты также можно увидеть на выставке.

С 1975 года жизнь и творчество художника неразрывно связаны с Николиной горой. Именно здесь он создает свой цикл «Никологорские фантазии» — работы глубоко личные, философские размышления о времени, о себе, о друзьях и о мире.

Выставка продлится до 9 октября. В ее рамках запланированы встречи с художником, лекции и концерты. Билеты доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.