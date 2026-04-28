В Звенигороде начали строить детскую поликлинику

В Звенигороде началось строительство новой детской поликлиники, рассчитанной на 220 посещений в смену. Генеральный подрядчик получил разрешение на вывоз и утилизацию грунта и приступил к земляным работам.

По словам руководителя проекта подрядной организации Алексея Ефимова, сейчас ведется разработка котлована. Одновременно продолжается обустройство строительной площадки, подвоз и выгрузка необходимого оборудования и инвентаря.

На объекте трудятся 12 рабочих и четыре представителя инженерно-технического состава. Подготовительные работы по выносу инженерных коммуникаций за территорию застройки уже завершены.

После обустройства котлована начнутся монолитные работы по бетонированию фундамента здания и возведение подвальной части поликлиники. В медицинском учреждении будут педиатрическое отделение, дневной стационар на шесть мест, стоматологический блок, кабинеты диагностики и неотложной помощи.

Завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года.