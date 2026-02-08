В Звенигороде капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда» близится к середине

В Звенигороде на улице Московская продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда». Подрядчик завершает демонтажные работы и активно ведет общестроительные и отделочные. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Программа соответствует задачам нацпроекта «Семья».

В рамках капитального ремонта планируется полностью обновить все внутренние помещения: отремонтировать бассейн и залы для игровых видов спорта, заменить инженерные сети, обновить фасад и входную группу, провести кровельные работы. Также в планах — благоустройство прилегающей территории.

Все работы на объекте планируется завершить в 2026 году.