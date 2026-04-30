Аварийный дом №9 на Нахабинском шоссе в Звенигороде снесут

В Звенигороде приступили к демонтажу аварийного многоквартирного дома №9, расположенного на Нахабинском шоссе. Трехэтажное кирпичное здание площадью более 1500 квадратных метров было возведено в 1963 году.

Из-за высокого физического и морального износа конструктивных элементов дом утратил эксплуатационную надежность. В прошлом году завершилось расселение жильцов из 36 квартир.

Сейчас в рамках муниципальной программы Одинцовского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023–2027 годы идет демонтаж аварийного строения. Завершить работы планируется до конца мая текущего года.

Всего в Одинцовском городском округе было выявлено 1045 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 882 объекта, что составляет 84% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.