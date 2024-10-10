В зону СВО из Коломны передали амуницию для бойцов

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин передали амуницию для военнослужащих в зону СВО. Посылки получат бойцы, которые служат сейчас в Херсонской области.

Военнослужащим вручат походные рюкзаки, палатки, пледы, наборы сухпайков, фонарики и другие предметы, необходимые для жизни в полевых условиях. Амуницию для бойцов собрали жители Коломны, а также руководитель муниципалитета Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Благодарю за помощь всех неравнодушных жителей, ветеранов боевых действий, жен и матерей наших героев. Продолжаем работать одной большой командой!» — поблагодарил Александр Гречищев.

Пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих работают в Коломне по трем адресам: в Молодежном центре «Русь» на улице Астахова, дом № 23, телефон: +7 (49-66) 10-03-77, во Дворце культуры «Цементник» на Советской улице, дом № 60а, телефон: +7 963 963-74-39 и в здании администрации города Озеры, на Советской площади, дом № 1, телефон: +7 (49-66) 13-92-57. Пункты открыты в понедельник, среду, пятницу с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00, в субботу — с 10:00 до 12:00.

Сейчас бойцам необходимы медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новая одежда, мелкая бытовая техника, электроприборы и генераторы.

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