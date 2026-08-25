В Жуковском завершился чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

В финале чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Жуковском было установлено два мировых рекорда. Кульминацией турнира стало боевое развертывание, которое собрало самые громкие эмоции.

За все дни соревнований было установлено семь мировых рекордов, пять из них — на счету российских спортсменов. Сборная Беларуси показала феноменальную слаженность и финишировала с новым мировым рекордом. Команда Словакии также обновила мировое достижение в этой дисциплине.

В общем зачете боевого развертывания победу одержала сборная Беларуси. Серебряные награды завоевали спортсмены из Словакии, а бронзу — команда России.

Капитан сборной Беларуси Артем Гусак рассказал, что тренировки атлетов проходят дважды в день, и именно такой режим позволил команде показать максимальный результат. Артем выступает в команде вместе со своей сестрой Ксенией.

После объявления результатов спортсмены-рекордсмены не сдерживали эмоций: победители обнимались с тренерами и болельщиками.

По итогам четырех дней соревнований в XV Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров победила команда Республики Беларусь. Второе место заняла команда России, а третье — Казахстан. В XI Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок первое место заняла команда России, второе — Беларусь, третье — Казахстан.