В Жуковском выступит команда профессиональных райдеров FMX13

В субботу, 27 июня, в Жуковском пройдет выступление команды профессиональных райдеров FMX13. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидят сложнейшие трюки на мотоциклах: сальто назад, параллельные прыжки и акробатику в воздухе. Капитан команды, самый титулованный спортсмен России по фристайл мотокроссу Алексей Колесников из Коломны, выполнит сальто на багги. Этот трюк под силу всего четырем людям в мире.

Также перед зрителями выступит популярный музыкант и неоднократный чемпион России и Европы по битбоксу Вахтанг.

Мероприятие пройдет на площади перед Дворцом культуры по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, дом 28. Начало выступления — в 17:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+.

Выступление команды FMX13 проходит в рамках фестиваля мотокультуры.