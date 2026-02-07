В Жуковском стартовал конкурс авиатехников

26 января в подмосковном Жуковском на площадке Технопарка ЦАГИ начался уникальный международный профессиональный конкурс. Студенты из России, Беларуси и Казахстана борются за звание лучших специалистов по техническому обслуживанию колес и тормозных систем самолетов.

Организатором проекта выступил Жуковский авиационный техникум имени В. А. Казакова. Задания для конкурса разработаны совместно со специалистами ПАО «Яковлев». Событие приурочено к 120-летию со дня рождения легендарного авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева.

Заместитель директора авиационного техникума имени Казакова Оксана Митрофанова отметила: «Поскольку наш конкурс проходит впервые, его главная цель — это участие, дружба и налаживание профессиональных контактов».

За победу в конкурсе борются лучшие студенты, которые уже показали отличные практические результаты и глубоко изучили специфику компетенции во время работы на производстве. Например, Владимир Хрисанов учится на четвертом курсе по специальности «Производство и обслуживание авиационной техники» в техникуме имени Казакова и уже работает в ПАО «Яковлев». Он признается, что мечтал об авиации с детства.

Свои навыки готовы продемонстрировать и зарубежные гости. Степан Гуменников из Белорусской государственной академии авиации (Минск) стремится достойно представить свою альма-матер на международном уровне. Дидар Рахимжан из авиационного колледжа при Академии гражданской авиации (Алматы) привез на конкурс не только профессиональные знания, но и частицу национальной культуры.

Соревнования продлятся несколько дней, после чего жюри определит сильнейших. Однако, по словам организаторов, в этом конкурсе важнее всего общий полет мысли, профессиональный диалог и дружба.