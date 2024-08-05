Около 6 тонн гумпомощи отправят из Жуковского в ЛНР

Гуманитарный груз собрали неравнодушные жители городского округа, депутаты, семьи военнослужащих, активисты «Молодой Гвардии» и движения «Волонтеры Подмосковья».



«В этот раз мы собрали порядка шести тонн посылок: средства личной гигиены, одежду, медикаменты, маскировочные сети, аккумуляторы, электроды, перчатки, полотенца и многое другое. Таких результатов мы достигли благодаря неравнодушным жителям города, а также предприятиям Жуковского, „Жуковязу“ и фонду „Крылья Беркута“. За все время сбора и отправки гуманитарной помощи мы развиваем логистику. В этот раз у нас появились новые направления — это детский дом в Луганске и госпиталь в Старобельске. Погрузка и отправка гуманитарной помощи состоится завтра», — прокомментировала руководитель местного отделения комитета семей воинов отечества Наталия Утина.

Отправку груза в ЛНР приурочили ко Дню железнодорожника. Средства личной гигиены, медикаменты, аккумуляторы и маскировочные сети вручат сотрудникам этой отрасли в новых регионах и бойцам, которые служат в зоне специальной операции.

Посылки принимают в Жуковском в пристрое дома №23 на улице Фрунзе. Пункт работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 18:00 и в субботу с 12:00 до 14:00.

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