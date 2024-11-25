Встреча по вопросам здравоохранения прошла в больнице в Жуковском
Выездная встреча администрации с жителями состоялась в Жуковской областной клинической больнице. Основной ее темой стали вопросы здравоохранения.
В мероприятии приняли участие глава городского округа Борис Аубакиров, сотрудники администрации, депутаты и члены Общественной палаты. На вопросы жителей муниципалитета также отвечали представители больницы и городских поликлиник.
Горожан волновали вопросы не только здравоохранения, но и проблемы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и многие другие. Глава Жуковского Борис Аубакиров отметил, что все обращения жителей взяли в работу профильные специалисты.
Подобная выездная встреча по вопросам здравоохранения уже проходила летом 2024 года в спортивном комплексе «Метеор».
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