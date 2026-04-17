В Жуковском прокуратура направила в суд дело о вандализме и наркотиках

Прокуратура города Жуковского утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего жителя Московской области. Мужчину обвиняют в вандализме и незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, ночью 15 октября 2025 года обвиняемый разбил шесть стекол остановки общественного транспорта на улице Гагарина в Жуковском. Для этого он использовал ноги и топор, грубо нарушая общественный порядок.

Кроме того, установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил наркотическое средство метилэфедрон. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2026 года. В ходе личного досмотра из незаконного оборота изъято более 1,34 грамма наркотического средства.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу.