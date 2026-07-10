В Жуковском пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думы

С 18 по 20 сентября жители Жуковского смогут выбрать депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Сейчас идет период выдвижения кандидатов.

Председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Жуковского Юрий Баранов сообщил, что в округе будут работать 49 постоянных избирательных участков.

На своих участках жители получат по четыре бюллетеня: по два для голосования в Госдуму и областную думу.

Для удобства граждан доступны разные формы голосования. Можно будет проголосовать лично на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявления будут принимать с 3 августа по 14 сентября через портал «Госуслуги».

С 20 августа начнется активное информирование населения. Члены избирательных комиссий расскажут жителям о датах, местах и способах голосования, а также о зарегистрированных кандидатах. Сейчас ознакомиться с предварительной информацией о выборах можно на официальных стендах в администрации города, а также на сайтах [gosuslugi.ru](https://www.gosuslugi.ru/) и [цик.рф](https://www.cik.rf/).