В Жуковском пройдет кампания по информированию о выборах

С 20 августа по 15 сентября 2026 года в Московской области, включая городской округ Жуковский, пройдет кампания по информированию граждан о предстоящих выборах. Специально обученные члены участковых избирательных комиссий (УИК) обойдут квартиры, чтобы рассказать жителям о местах и времени работы избирательных участков, сроках и порядке голосования.

По словам председателя территориальной комиссии города Жуковский Юрия Баранова, информаторам поставили четкие задачи: рассказать о месте и времени работы избирательных участков, сроках и порядке избирательных действий, днях и времени голосования, а также о возможных способах голосования.

В городском округе Жуковский совершать поквартирные обходы будут 117 информаторов под руководством 49 координаторов. График обходов будет составлен индивидуально. Важно отметить, что в задачи информаторов не входит агитация или призывы голосовать за кого-либо.

Особое внимание на инструктаже уделили безопасности, правилам общения с жителями и заполнению документов. Также информаторам разъяснили регламент проходов в многоквартирные дома и использование мобильного приложения «ИнформУИК» для оперативной работы.