Финал чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту проведут в Жуковском

В городе Жуковский завершается XV Чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Соревнования достигли пика напряжения, особенно в дисциплине «Боевое развертывание».

Сборная юниорок Словацкой Республики установила мировой рекорд, показав результат 19,52 секунды. Эта дисциплина состоит из двух этапов: подготовка гидранта и поражение мишеней.

На соревнованиях ярко проявила себя воспитанница сборной команды Российской Федерации Ксения Парфенова. Она уже успела установить мировой рекорд на 100-метровой полосе препятствий, пробежав дистанцию за 16,05 секунды.

Ксения поделилась своими эмоциями, отметив высокий уровень борьбы и мастерства всех участниц. Она также поздравила соперниц из сборной Словацкой Республики с их рекордом. Команды действовали слаженно, и это событие стало одним из главных на соревнованиях.