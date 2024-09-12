Строительные материалы и генераторы отправили из Жуковского в зону СВО

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров поблагодарил за сбор помощи волонтеров фонда «Крылья Беркута».

«Пообщался с председателем фонда Андреем Утиным и замкомандира батальона одной из частей, куда, в частности, направится собранный груз. Уточнил, какая помощь еще необходима, что требуется передать нашим бойцам при следующих отправках», — отметил глава.

Напомним, в Жуковском пункт сбора гумпомощи находится по адресу: улица Фрунзе, 23 — вход со стороны Туполевского шоссе. Он работает по будням с 16:00 до 18:00, а также в субботу с 12:00 до 14:00. Туда можно принести новые вещи, продукты с длительным сроком хранения и медикаменты.

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