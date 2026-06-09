В Жуковском нашли пропавшую 13-летнюю девочку

В городе Жуковский была успешно завершена операция по поиску пропавшей 13-летней девочки. Ребенок ушел из дома и не вернулся, после чего был оперативно организован поиск.

По информации руководителя отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спасград» по Москве и Московской области Юрия Шитикова, добровольцы быстро приступили к работе и развернули оперативный штаб на улице Келдыша. Около 20 волонтеров провели тщательный осмотр городских улиц, парков, скверов, подъездов жилых домов и заброшенных зданий.

Девочку удалось обнаружить на берегу реки Быковка. Ребенок жив, здоров и находится в безопасности.