В Жуковском началась реконструкция детской библиотеки

В городе Жуковский стартовали работы по обновлению местной детской библиотеки. Учреждение на улице Советской, дом 7, временно закрылось для посетителей. Внутри уже идет разборка старых стеллажей — помещения готовят к отделке стен. Впереди — замена сантехники и установка новой мебели.

Заведующая библиотекой Екатерина Пучкова подчеркнула, что перерыв в работе не помешает детям читать любимые книги. Часть фонда временно переехала во взрослую библиотеку по адресу: улица Советская, дом 6. Там для юных читателей организован специальный раздел.

Вернуть взятые ранее издания можно в любую из библиотек города. А зарегистрироваться в библиотечной системе можно лично или онлайн через приложение «Мое Подмосковье». С его помощью можно заказывать и бронировать книги, узнавать о наличии нужных изданий и быть в курсе всех библиотечных событий в городе. Зарегистрироваться в системе можно через портал biblio.mosreg.ru.