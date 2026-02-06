В Жуковском коммунальные службы активно расчищают город от снега
В городе Жуковский коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями снегопада. Уборку снега проводят круглосуточно, особое внимание уделяя социальной инфраструктуре.
Мастер МБУ «Городское хозяйство» Галина Соболева поделилась цифрами, которые говорят о масштабах работы: «Только за первый день снегопада мы вручную вычистили 15 остановок».
Бригады рабочих с лопатами продолжают трудиться каждый день, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.
