В Жуковском коммунальные службы активно расчищают город от снега

В городе Жуковский коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями снегопада. Уборку снега проводят круглосуточно, особое внимание уделяя социальной инфраструктуре.

Мастер МБУ «Городское хозяйство» Галина Соболева поделилась цифрами, которые говорят о масштабах работы: «Только за первый день снегопада мы вручную вычистили 15 остановок».

Бригады рабочих с лопатами продолжают трудиться каждый день, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.