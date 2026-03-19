В Жуковском капитально отремонтируют два детских сада

В городе Жуковский началась масштабная реконструкция сразу двух детских садов. Работы стартовали в ноябре 2025 года. В дошкольном учреждении на улице Гагарина, дом 44, строители уже приступили к отделочным работам после демонтажа.

По словам заместителя главы Жуковского Станислава Седунова, сейчас бригада занимается утеплением фасадов и ремонтом кровли. На объекте трудятся 38 человек. Основные задачи на данный момент — вывоз строительного мусора, подготовка стен к черновой штукатурке и монтаж электропроводки. Площадь трехэтажного здания превышает 2000 квадратных метров.

Рабочие уже полностью заменили систему отопления на первом и втором этажах: там установлены новые трубы, стояки и радиаторы. Сейчас аналогичные работы ведутся в подвальном помещении. Проект капитального ремонта предусматривает не только обновление коммуникаций, но и изменение планировки, в частности, перестройку переходов между помещениями и пищеблока.

Ремонтные работы также ведутся в детском саду на улице Макаревского, дом 30. Там подрядчик проводит демонтаж и замену инженерных систем, чтобы обновленное учреждение открыло свои двери для воспитанников 1 сентября 2026 года.