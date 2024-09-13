Схемы движения двух автобусов изменились в Жуковском

С 12 сентября изменилась схема движения двух автобусов — № 12К и № 14К — в Жуковском. Такое решение было принято в связи с аварийным состоянием здания «Кратовских проходных».

Рейс № 14К следует от торгового центра «Авиатор», а автобус № 12К — от станции МЦД3 «Отдых». Оба завершают поездку около КПП предприятия «Агат». С сентября они будут ездить по новому маршруту в связи с ремонтными работами на маршруте. Изменения продлятся до окончания работ — ориентировочно в течение полугода.

Ознакомиться с новой схемой движения можно на сайте администрации городского округа Жуковский по ссылке.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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