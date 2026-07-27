Детский сад №15 в Жуковском капитально отремонтируют в этом году

На улице Гагарина, 44, в подмосковном Жуковском продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы №15. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта уже достигла 80%.

В настоящее время на объекте работают 45 человек и 5 единиц техники. Строители занимаются фасадными работами, отделкой, монтажом инженерных сетей и благоустройством прилегающей к детскому саду территории.

В ходе работ обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Планируется провести работы во всех внутренних помещениях, обновить входную группу и модернизировать пищеблок. Прилегающую территорию также благоустроят.

Завершить все работы по данному объекту планируется в 2026 году.