В Жуковском идет капитальный ремонт лечебного корпуса больницы

В городском округе Жуковский на улице Фрунзе, дом 1, продолжается капитальный ремонт главного лечебного корпуса ГБУЗ МО «Жуковская областная клиническая больница». Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются из бюджета.

На текущий момент на объекте активно ведутся различные виды работ: штукатурка, кладка, монтаж окон и системы отопления, усиление плит перекрытий и проемов технического этажа, гидроизоляция пола, укладка плитки, монтаж системы вентиляции, усиление колонн и установка перегородок из газобетонных блоков. Для обеспечения непрерывной медицинской помощи населению ремонтные работы осуществляются поэтапно.

Сейчас общий объем выполненных работ составляет 30%. Завершить капитальный ремонт планируется до декабря 2027 года.