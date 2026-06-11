Детский сад при школе № 15 в Жуковском капитально отремонтируют в этом году

На улице Гагарина, 44, в городе Жуковском продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы №15. По информации пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент объект готов на 60%.

Ремонт проводится за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это часть задач национального проекта «Семья».

Пресс-служба ведомства сообщила, что на объекте ведутся фасадные и кровельные работы, отделка, а также монтаж инженерных сетей. В работах задействованы 38 специалистов и одна единица техники.

В ходе ремонта в здании площадью 1761,3 квадратных метров будут обновлены фасад и кровля, инженерные сети. Кроме того, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех внутренних помещениях, обновят входную группу и модернизируют пищеблок. Прилегающую территорию также благоустроят.

Завершить все работы по объекту планируется в 2026 году.