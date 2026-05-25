В Жуковском городском округе прошли соревнования по авиамоделированию
23 и 24 мая в Жуковском городском округе состоялись соревнования по авиамоделированию в классе кордовых моделей. Это мероприятие было направлено на развитие технического творчества, инженерного мышления и интереса к авиамодельному спорту среди молодежи, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Участники соревнований продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерство пилотирования. «Авиамодельный спорт помогает школьникам осваивать основы конструирования и проектирования. Соревнования такого уровня стимулируют интерес к техническим дисциплинам и способствуют выбору будущей профессии», — отмечают организаторы конкурса.
Победителями и призерами в младшей возрастной группе стали:
1 место — команда «Интеграл» (г.о. Химки), 2 место — команда школы №4 (г.о. Солнечногорск), 3 место — команда Центра детского творчества (г.о. Подольск).
В старшей возрастной группе результаты следующие:
1 место — команда Центра детского творчества (г.о. Подольск), 2 место — команда школы №4 (г.о. Солнечногорск), 3 место — команда «Ровесник» (г.о. Подольск).