В ЖК «Зеленые Аллеи» распахнет двери новый детский сад

В жилом комплексе «Зеленые Аллеи» состоялось открытие третьего детского сада. Трехэтажное здание общей площадью 2 800 квадратных метров сможет принять шесть групп детей в возрасте от двух до семи лет.

На первом этаже нового детского сада расположены пищеблок, медицинский кабинет, групповые комнаты со спальнями, раздевалками и буфетами. На втором этаже находятся блоки для воспитанников среднего и старшего возраста. Для всестороннего развития детей предусмотрены две кружковые комнаты, музыкальный и физкультурный залы. Также в детском саду работают кабинеты логопеда и психолога.

Территория садика благоустроена и озеленена. Созданы теневые навесы и две спортивные площадки. Для удобства родителей предусмотрены колясочная и велопарковка.

Стоит отметить, что помимо нового детского сада на территории жилого комплекса уже возведены 14 жилых домов, школа, два детских сада и поликлиника.