В ЖК «Театральный парк» завершили работы по устройству кровли детского сада на 107 мест

Фото: ГК «Гранель»

Работы по устройству кровли детского сада завершили в ЖК «Театральный парк» в Королеве. Открыть дошкольное учреждение планируется в этом году.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что сад строит девелопер ГК «Гранель» за счет внебюджетных источников финансирования. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

Сейчас рабочие делают фасад, монтируют инженерные системы. В детском саду обустроят групповые ячейки, а также пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную комнату, сделают другие необходимые помещения.

В жилом комплексе «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3786 квартир. Сейчас возводится корпус 26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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