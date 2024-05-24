Паркинг на 355 мест построят в ЖК «Радость» в Солнечногорске

Многоуровневый паркинг построят в жилом комплексе «Радость» в Солнечногорске. Он будет рассчитан на 355 машин.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, общая площадь объекта превысит 13 тысяч квадратных метров. Его разместят за домами, вне двора, а на территории проведут благоустройство.

«Подмосковные жилые комплексы возводят с учетом комфорта жителей — благоустроенные территории и дворы без машин стали новым стандартом», — отметили в ведомстве.

Жилой комплекс находится в деревне Радумся, в 28 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Рядом с ним расположена железнодорожная станция Поварово-2. На территории работает детский сад, поликлиника, школа, стадион и кадетский пансион.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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