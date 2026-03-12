В ЖК «Пригород Лесное» запустили новые очистные сооружения

В жилом комплексе «Пригород Лесное» начали функционировать новые очистные сооружения, способные обрабатывать до 4 990 кубометров воды в сутки. Объект обеспечивает потребности 25 тысяч жителей микрорайона, возвращая грязную воду в чистое состояние.

Главный технолог группы компаний «Самолет» Геннадий Лямин рассказал о этапах очистки воды. Сначала вода проходит механическую фильтрацию, затем биологическую обработку, а завершается процесс финальной доочисткой на барабанных фильтрах.

После удаления крупного мусора и песка в дело вступают современные технологии обеззараживания. Для уничтожения бактерий специалисты применяют гипохлорит натрия. Образовавшийся ил обезвоживается и передается на переработку и утилизацию.

Такой подход обеспечивает соответствие качества очистки сточных вод строгим нормативным показателям, что делает технологию безопасной для окружающей среды и водных объектов в окрестностях.