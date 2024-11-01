Новая школа на 1100 мест появится в Ленинском округе в 2025 году

Строительство нового учебного заведения продолжается в жилом комплексе «Пригород Лесное». Готовность школы составляет уже 85%. Окончание работ запланировано на будущий год.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 13,6 тысячи квадратных метров. В нем разместятся светлые учебные классы, два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, мастерские, лаборатории, библиотечно-информационный центр, кабинеты врача, психолога и логопеда, а также столовая. Ученики смогут отдыхать на переменах в зонах рекреации, оборудованных в коридорах каждого этажа.

На территории учебного заведения будет мини-поле для футбола, площадка для баскетбола и волейбола, две беговые дорожки, зона для отдыха с амфитеатром. Также предусмотрено обустройство экотропы, небольшого сада и огорода.

На объекте трудятся 70 рабочих и три единицы техники. Специалисты монтируют внутренние инженерные системы, выполняют чистовые отделочные работы, а также готовятся к установке технологического оборудования.

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