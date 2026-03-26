В ЖК «Прибрежный парк» строят новую поликлинику

В городском округе Домодедово в ЖК «Прибрежный парк» продолжается строительство новой поликлиники. В ближайшие годы она примет первых пациентов.

На сегодняшний день строители завершили гидроизоляцию цоколя и обратную засыпку пазух котлована. Теперь они занимаются устройством инженерных сетей и заземлением здания. Параллельно ведется армирование и подготовка плиты перекрытия третьего этажа. Это один из ключевых этапов перед началом работ по устройству кровли.

Уже начались работы по каменной кладке. В подвале возводят внутренние перегородки и стены, следующим этапом станет первый этаж здания. После этого начнется монтаж инженерных систем — вентиляции, водоснабжения, канализации, а также систем пожаротушения и дымоудаления.

Поликлиника будет рассчитана на 216 посещений в смену: 162 для взрослых и 54 для детей. Здесь будут работать врачи общей практики и узкие специалисты — кардиологи, неврологи, хирурги, офтальмологи и другие. Предусмотрен пост скорой медицинской помощи.

Директор по строительству Борис Целлер рассказал, что здание изначально проектируют с учетом доступной среды. Входы будут расположены на уровне земли, что обеспечит беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

Сейчас на площадке ежедневно работают около 40 специалистов. Подрядчик отметил, что работы ведутся в хорошем темпе, с учетом графика поставок материалов.

Завершить строительство планируют к концу этого года, а ввод в эксплуатацию намечен на следующий. Поликлинику сдадут «под ключ» — с полной отделкой и современным медицинским оборудованием. Из окон будущей поликлиники будет открываться вид на реку Пахру.

Текст, фото, видео: Эдуард Стратонов.