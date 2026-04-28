В ЖК «Пироговская Ривьера» завершается строительство школы

В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» полным ходом идет строительство учебного заведения, рассчитанного на 600 учеников. Рабочие активно занимаются фасадными работами и чистовой отделкой: укладывают плитку, штукатурят стены, монтируют потолки и линолеум в кабинетах. Скоро приступят к покраске стен.

На прилегающей территории застройщик уже выполнил 70 квадратных метров благоустройства и начал монтировать ограждения спортивных площадок.

Администрация городского округа Мытищи держит ситуацию под контролем. Глава города вместе с Мытищинским городским прокурором Никитой Брыкиным, представителями Главгосстройнадзора и депутатами проверил ход работ и обсудил сроки.

Новая школа будет занимать более 4,4 тысячи квадратных метров и иметь переменную этажность от трех до четырех этажей. Помимо учебных кабинетов, здесь появятся лаборатории, компьютерные классы, спортивный и актовый залы. На территории расположатся спортивное ядро и игровые площадки.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.