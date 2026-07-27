В ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах завершается строительство школы

В ЖК «Пироговская Ривьера» в городском округе Мытищи близится к концу строительство новой школы. Объект находится на финальной стадии готовности, и работы ведутся одновременно в нескольких зонах здания.

На третьем и четвертом этажах уже установили мебель и смонтировали меловые и интерактивные доски. На первых двух этажах эти работы продолжаются. В спортивном зале идет установка оборудования и инвентаря, а в актовом зале собирают кресла для будущих мероприятий. Параллельно в пищеблоке подключают технологическое оборудование.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 4,4 тысячи квадратных метров. Школа будет оснащена не только обычными кабинетами, но и лабораториями, компьютерными классами, просторным спортзалом и актовым залом. На прилегающей территории разместят спортивное ядро с беговыми дорожками и игровые зоны.

Новая школа станет важным социальным объектом для жителей ЖК «Пироговская Ривьера» и соседних домов. Она обеспечит современными условиями обучения 600 школьников. По информации производителя работ ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест», учебное заведение откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года.