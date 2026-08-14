В ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах завершается строительство школы

В ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах продолжается строительство школы на 600 мест. Специалисты активно готовят здание к открытию 1 сентября 2026 года, завершая монтаж оборудования и расстановку мебели.

На третьем и четвертом этажах школы мебель уже установлена, а на первых двух этажи работы продолжаются. В спортивном зале монтируют оборудование и устанавливают инвентарь, а в актовом зале собирают кресла. Параллельно в пищеблоке подключают технологическое оборудование.

Трехэтажное здание площадью более 4,4 тыс. кв. м включает учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории создадут спортивное ядро с беговыми дорожками и игровые зоны для активного отдыха.

Школа обеспечит современными условиями обучения 600 детей из ЖК «Пироговская Ривьера» и соседних домов.