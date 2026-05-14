В ЖК «Пироговская Ривьера» скоро откроется новая школа

В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» завершается строительство школы на 600 мест. Объект достиг финальной стадии внутренней отделки: рабочие устанавливают дверные блоки и проводят пусконаладочные работы инженерных систем. Вскоре планируется доставка технологического оборудования.

Параллельно с этим идет благоустройство прилегающей территории: устанавливаются детские площадки, формируются пешеходные дорожки, готовится основание для асфальтового покрытия проезжей части.

Общая площадь здания составит более 4,4 тысячи квадратных метров. В школе предусмотрены не только обычные кабинеты, но и лаборатории, компьютерные классы, спортзал и актовый зал. На территории возле здания разместят спортивное ядро и игровые зоны.

По информации от подрядчика, учебное заведение распахнет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года.