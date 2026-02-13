В ЖК «Пироговская Ривьера» продолжается строительство школы

В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» в городе Мытищи продолжается строительство новой школы на 600 мест. На текущий момент монолитные работы полностью завершены, и внутри здания по блокам уже запущено отопление. Рабочие сосредоточены на фасадных работах: установлены оконные витражи, идет утепление узлов примыканий. Параллельно выполняется чистовая отделка и монтаж инженерных коммуникаций.

Новый корпус школы №19 будет оснащен всем необходимым для обучения и комфортного пребывания детей. В нем предусмотрены спортивный и актовый залы, библиотека, столовая и медицинский блок. На территории появятся беговые дорожки, площадки для волейбола, футбола и баскетбола. Кабинеты рассчитаны на 25 и 13 мест — разная вместимость позволит сделать учебный процесс более гибким и эффективным.

Это будет вторая школа в жилом комплексе. В прошлом году здесь уже открылась школа на 1100 мест. Плановый срок ввода новой школы — 2026 год.